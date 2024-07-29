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        Karacasu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:16 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:16
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        Karacasu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Karacasu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, edindikleri bilgi üzerine Karacaören Mahallesinde yaşayan S.A'nın evine baskın düzenledi.

        Yapılan aramada 10 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda S.A. ve M.K. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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