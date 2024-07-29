Germencik Cumhuriyet Başsavcısı Özdemir göreve başladı
Germencik Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Alper Özdemir görevine başladı.
Germencik Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Alper Özdemir görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Bitlis Cumhuriyet Savcılığından Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Özdemir, adliye personeliyle tanıştı.
Özdemir, adaletin hızlı ve etkin bir şekilde tecelli etmesi için yoğun şekilde çalışacaklarını belirtti.
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