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        Aydınlı gençler Çanakkale'de Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na katıldı

        Aydın'dan bir grup genç, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Çanakkale'de düzenlenen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:58 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:58
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        Aydınlı gençler Çanakkale'de Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na katıldı
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        Aydın'dan bir grup genç, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Çanakkale'de düzenlenen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na katıldı.

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Aydın ve Köşk gençlik merkezlerinden iki kafile, kamp kapsamında Çanakkale'de tarihi ve kültür yerlerini görme imkanı buldu.

        Program kapsamında Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Ağadere Kızılay Müzesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyası, Şahindere Hastane Şehitliği, Hilal-i Ahmer Müzesi, Şehitler Abidesi, Bigalı Köyü-Atatürk Evi, Bigalı Kalesi, Akbaş Şehitliği, Troya Ören Yeri ve Troya Antik Kenti, Deniz Müzesi, Aynalı Çarşı rehberler eşliğinde gezildi.

        Gençlerden Ozan Alparslan, AA muhabirine, kampta bir çok etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Çanakkale'nin kültürel ve tarihi mirasını gözlemliyoruz, fotoğraflar çekiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ederim." dedi.

        Efe Burak Kahya da kampa katılmaktan memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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