GÜNCELLEME - Aydın'da kontrol altına alınan ormanlık ve zeytinlik alandaki yangın yeniden yükseldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla yeniden büyüdü.

Emirdoğan Mahallesi'nin üst kısımlarına kadar inen yangına müdahale sürüyor.