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        GÜNCELLEME - Aydın'da kontrol altına alınan ormanlık ve zeytinlik alandaki yangın yeniden yükseldi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:48
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        GÜNCELLEME - Aydın'da kontrol altına alınan ormanlık ve zeytinlik alandaki yangın yeniden yükseldi
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

        Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla yeniden büyüdü.

        Emirdoğan Mahallesi'nin üst kısımlarına kadar inen yangına müdahale sürüyor.

        Bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aşağıkayacık Mahallesi'nde yaklaşık 150 dönüm alanda çıkan yangın kontrol altına alınmıştı fakat elektrik tellerinden çıkan kıvılcımla yangın yeniden büyüdü. Şu anda havadan ve karadan tüm ekiplerimiz yangını yeniden kontrol altına almak için çalışıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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