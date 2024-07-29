Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı

Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan ve yaklaşık 150 dönüm alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınmıştı. Yangın bir süre sonra elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla yeniden büyümüştü.

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