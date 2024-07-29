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        Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan, kontrol altına alındıktan sonra elektrik tellerinden gelen kıvılcımlar nedeniyle yeniden büyüyen yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:48
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        Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan, kontrol altına alındıktan sonra elektrik tellerinden gelen kıvılcımlar nedeniyle yeniden büyüyen yangın kontrol altına alındı.

        Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki yangına müdahale gece de sürdü.

        Çalışmalara 5 helikopter, 4 uçak, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 152 personel katıldı.

        Sarp arazi nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

        Yangında 300 dönümlük alan zarar gördü.

        Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan ve yaklaşık 150 dönüm alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınmıştı. Yangın bir süre sonra elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla yeniden büyümüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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