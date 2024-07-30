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        Aydın'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:23 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:23
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        Aydın'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Gencelli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        Yangına 2 helikopter, 6 arazöz ve 3 tanker ile itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

        Kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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