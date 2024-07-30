Aydın'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yangına 2 helikopter, 6 arazöz ve 3 tanker ile itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Gencelli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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