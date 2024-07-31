Söke'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kuşadası'ndan Söke yönüne ilerleyen F.Ş. kontrolündeki 09 AEA 055 plakalı otomobil, önündeki yan yatmış kamyonete çarpmamak için ani manevra yaptı. Takla atan otomobildeki sürücü F.Ş. ile T.D, H.Ş. ve M.N.D. yaralandı.

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