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        Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı

        Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:26 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:26
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        Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kavşit Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Helikopter ve uçakların da desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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