Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı

Helikopter ve uçakların da desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kavşit Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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