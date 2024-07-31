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        GÜNCELLEME - Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:26 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:26
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        GÜNCELLEME - Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kavşit Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 6 uçak, 32 arazöz ve 15 su tankeri ile 252 personel katıldı.

        Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında 350 dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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