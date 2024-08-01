Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, "sıra dışı buluntu" Zeus başını anlattı:

FERDİ UZUN - Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde bulunan "kolosal Zeus başı"nın, Roma İmparatorluğu döneminin en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri olduğu belirtildi.

Aphrodisias Kazı Başkanı Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. Roland R. R. Smith, antik kentte bulunan Zeus başı ve bölgedeki çalışmaları AA'ya anlattı.

Bu kazı sezonunda Aphrodisias Caddesi, Kybele Evi ve Aphrodisias Tapınağı gibi alanlarda çalıştıklarını söyleyen Smith, bu çalışmaların çok heyecan verici olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Roland R. R. Smith, alanda gün yüzüne çıkarılan Zeus başının önemli bir eser olduğunu ifade ederek, Zeus başının, Aphrodisias Tapınağı çevresindeki otların yangın riskini azaltmak için temizlenmesi sırasında, tapınağın batı tarafında bulunduğunu dile getirdi. - "Sıra dışı bir buluntu" Kentin Roma döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezlerinden olduğunu vurgulayan Smith, bulunan bu mimari parçanın da bunun kanıtı olduğunun altını çizdi. Smith, eserden duydukları heyecanı aktararak, şöyle devam etti:

"Bulduğumuz baş, tanrı Zeus'un bir imajı. Bu baş, Roma portre sanatının tüm sofistike özellikleriyle yapılmış bir baş. Normalde çok yüksek kalitede portrelerde gördüğümüz saç sakalda çok pahalı bir yöntem olan matkapla açılmış yöntemleri görebiliyoruz. Bu sadece bir buluntu değil Aphrodisias'ın bizi nasıl şaşırtmaya devam ettiğinin, bize muhteşem eserler vermeye devam ettiğinin göstergesi. Sıra dışı bir buluntu. İki tane farklı şeyi birleştiriyor. Hem mimari bir parça hem de ileri derecede bir portre örneğini birleştirmiş. Daha fazlasını söylemek için bağlamını araştırıyoruz, nerede, nasıl kullanıldı? Bir binada mı kullanıldı? Kutsal alan ya da tapınaktan geldiğini düşünüyoruz."