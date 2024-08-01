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        Tariş, kuru incir alımına başladı

        Tariş İncir Birliği, kuru incir alımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:29 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:34
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        Tariş, kuru incir alımına başladı
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        Tariş İncir Birliği, kuru incir alımına başladı.

        Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, AA muhabirine 2024-2025 yılı alımlarını başlattıklarını belirtti.

        Üreticilerin yanlarında olacaklarını kaydeden Kacar, "Sezonumuz bu yıl biraz erken geldi. Ortağımızın elinde mal kalmayacak, sonuna kadar ürünlerini alacağız. İncirin bu sene çok kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz 6-7 bin ton kuru incir almak." diye konuştu.

        Kacar geçen yıl 3 bin tonun üzerinde incir aldıklarını, çoğunun ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

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