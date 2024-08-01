İncirliova'da iş yerinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstiklal Mahallesi 511 Sokak'ta, bir tüp bayisinin bulunduğu iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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