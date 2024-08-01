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        İncirliova'da iş yerinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir iş yerinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:24
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        İncirliova'da iş yerinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir iş yerinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        İstiklal Mahallesi 511 Sokak'ta, bir tüp bayisinin bulunduğu iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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