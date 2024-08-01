Bafa Gölü'nde biyokaçakçılık denetimi yapıldı
Bafa Gölü'nde jandarma ekiplerince biyokaçakçılık denetimi gerçekleştirildi.
Bafa Gölü'nde jandarma ekiplerince biyokaçakçılık denetimi gerçekleştirildi.
Denetimi, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Söke Jandarma Bot Timleri yaptı.
Bölgede yaşayan başta yılan balığı olmak üzere diğer balık türleri ve kuş türlerinin kaçak avlanarak yurt dışına kaçırılmaması için tüm tedbirlerin alındığı ifade edilerek, biyokaçakçılık ile ilgili denetimlerin sıklaştırıldığı kaydedildi.
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