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        Bafa Gölü'nde biyokaçakçılık denetimi yapıldı

        Bafa Gölü'nde jandarma ekiplerince biyokaçakçılık denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:04 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:04
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        Bafa Gölü'nde biyokaçakçılık denetimi yapıldı
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        Bafa Gölü'nde jandarma ekiplerince biyokaçakçılık denetimi gerçekleştirildi.

        Denetimi, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Söke Jandarma Bot Timleri yaptı.

        Bölgede yaşayan başta yılan balığı olmak üzere diğer balık türleri ve kuş türlerinin kaçak avlanarak yurt dışına kaçırılmaması için tüm tedbirlerin alındığı ifade edilerek, biyokaçakçılık ile ilgili denetimlerin sıklaştırıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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