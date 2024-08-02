Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da freni boşalan vinç iş yerine girdi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde freni boşalan vinç iş yerine girdi, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 00:34 Güncelleme: 02.08.2024 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da freni boşalan vinç iş yerine girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde freni boşalan vinç iş yerine girdi, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsün kimliği henüz öğrenilemeyen plakasız vinç, Yeni Sanayi Mahallesi 521 Sokak'ta bulunan bir oto yıkamacıya getirildi.

        Rampaya çıkarılan vinç, sürücüsünün araçta bulunmadığı sırada freninin boşalması sonucu geriye doğru hareket etmeye başlayarak, oto yedek parça satışı yapan iş yerine girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vinç incelemelerin ardından yediemin otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

        İş yeri sahibi Muhammed Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kardeşim ve ben dükkanda çalışırken bir anda gürültü koptu. O an telefonla konuşuyordum. Kafamı çevirdiğim anda karşıdaki aracın dükkanın içerisine girdiğini gördüm. Bir anda kargaşa koptu. Allah'tan canımıza bir zarar gelmedi. Dükkanda maddi olarak büyük zararımız var." diye konuştu.

        Eren, sorumlulardan şikayetçi olacaklarını da sözlerine ekledi.

        Vinç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Öte yandan vincin iş yerine girme anı dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Trabzonspor rahat turladı!
        Trabzonspor rahat turladı!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması

        Benzer Haberler

        Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaptı
        Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaptı
        Bafa Gölü'nde biyokaçakçılık denetimi yapıldı
        Bafa Gölü'nde biyokaçakçılık denetimi yapıldı
        İncirliova'da iş yerinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        İncirliova'da iş yerinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Tariş, kuru incir alımına başladı
        Tariş, kuru incir alımına başladı
        Bafa Gölü'nü jandarma timleri koruyor
        Bafa Gölü'nü jandarma timleri koruyor
        Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, "sıra dışı buluntu" Zeus başını a...
        Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, "sıra dışı buluntu" Zeus başını a...