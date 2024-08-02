Aydın'da freni boşalan vinç iş yerine girdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde freni boşalan vinç iş yerine girdi, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsün kimliği henüz öğrenilemeyen plakasız vinç, Yeni Sanayi Mahallesi 521 Sokak'ta bulunan bir oto yıkamacıya getirildi.

Rampaya çıkarılan vinç, sürücüsünün araçta bulunmadığı sırada freninin boşalması sonucu geriye doğru hareket etmeye başlayarak, oto yedek parça satışı yapan iş yerine girdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vinç incelemelerin ardından yediemin otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

İş yeri sahibi Muhammed Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kardeşim ve ben dükkanda çalışırken bir anda gürültü koptu. O an telefonla konuşuyordum. Kafamı çevirdiğim anda karşıdaki aracın dükkanın içerisine girdiğini gördüm. Bir anda kargaşa koptu. Allah'tan canımıza bir zarar gelmedi. Dükkanda maddi olarak büyük zararımız var." diye konuştu.

Eren, sorumlulardan şikayetçi olacaklarını da sözlerine ekledi.