DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğünden tarımsal sulama sezonuyla ilgili açıklama

Devlet Su İşleri (DSİ) Aydın 21. Bölge Müdürlüğü, Söke Ovası'nda ikinci sulamalarında aksamalar yaşandığını, en kısa sürede sulamaların tamamlanacağını bildirdi.

DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Büyük Menderes Havzası'nda da 2024 yılının kurak geçtiği belirtildi.

Tamamen yağışsız geçen bahar ayları ve haziran ayının "son 45 yılın en sıcak haziran ayı" olarak kayıtlara geçmesinin, 2024 yılı sulama sezonu için depolama tesislerinde yeterli miktarda su biriktirilememesine neden olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Nisan 2024 tarihinde Aydın Valiliğince Büyük Menderes Havzası Su Dağıtım Planlaması ile ilgili valilik kararı alınmış ve her parsele tav suyu dahil iki defa sulama suyu verileceği ilan edilerek, sulama birliklerine, çiftçi temsilcilerine ve sektör paydaşlarIna bildirilmiştir.

2 Ağustos 2024 tarihi itibari ile Aydın ili genelinde ikinci sulamalar tamamlanmıştır. Havzada yapılan kaçak üçüncü sulamalar sebebi ile Söke Ovası'nın ikinci sulamalarında aksamalar yaşanmakta olduğu idaremiz tarafından da bilinmektedir. Söke Ovası'nda şu an itibariyle sulama devam etmekte olup, en kısa sürede ikinci sulamalar da tamamlanacaktır."