İncirliova Belediye Başkanı Kaya'ya bıçakla saldırmak isteyen kişi gözaltına alındı

Aydın'da İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya bıçakla saldırmak isteyen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Kaya, dün akşam Sevgi Yolu üzerinde uygunsuz davranışları nedeniyle esnaf ve vatandaşların şikayet ettiği ayakkabı boyacısı T.B'yi (42) uyardı.

Uyarı üzerine T.B. Kaya'ya bıçakla saldırmak istedi. T.B, Kaya'nın ekibi tarafından engellendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.B'nin çeşitli suçlardan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, T.B'nin kendisine hakaret ettiğini ve bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu belirterek, "Şahsıma yapılan bu talihsiz saldırı ekip arkadaşlarımızca fiili bir duruma varmadan engellenmiş olup, saldırgan şahıs emniyette ifade vermekte ve adli süreç devam etmektedir. Sağlık durumumun gayet iyi olduğunu bildirir, arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm vatandaşlarımıza ve olaya çok hızlı bir şekilde müdahale eden İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.