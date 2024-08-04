Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da Heniyye suikastı protesto edildi

        Aydın'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da Heniyye suikastı protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

        Efeler ilçesinde, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları attı.

        Kuran-ı Kerim okunmasının ardından konuşma yapan Memur-Sen Aydın İl Başkanı Fatih Taşpınar, suikastlarla Filistin direncinin kırılamayacağını belirtti.

        Taşpınar, "Milyonlarca insan, kendi öz topraklarında sürgün, kendi topraklarında açık hapishaneye mahkum, kendi topraklarında katledileceği günü bekliyor. Biz sustukça onların sesi daha gür çıkacak, biz kabullendikçe onlar daha çok tepinecek, biz görmezden geldikçe onlar daha çok katledecek." dedi.

        Yapılan duanın ardından alandakiler Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kıbrıs Caddesi'ne kadar yüründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon

        Benzer Haberler

        İncirliova Belediye Başkanı Kaya'ya bıçakla saldırmak isteyen kişi gözaltın...
        İncirliova Belediye Başkanı Kaya'ya bıçakla saldırmak isteyen kişi gözaltın...
        Efeler 09'dan kanat takviyeleri
        Efeler 09'dan kanat takviyeleri
        DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğünden tarımsal sulama sezonuyla ilgili açıklama
        DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğünden tarımsal sulama sezonuyla ilgili açıklama
        Aydın'da çekiçli saldırıya uğrayan kadın, 17 gün sonra öldü
        Aydın'da çekiçli saldırıya uğrayan kadın, 17 gün sonra öldü
        Kuşadasıspor'da Türker dönemi
        Kuşadasıspor'da Türker dönemi
        Aydın'da freni boşalan vinç iş yerine girdi
        Aydın'da freni boşalan vinç iş yerine girdi