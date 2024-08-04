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        Aydın'da boğa güreşlerinden sağlanan gelir SMA hastası Linda'nın tedavisinde kullanılacak

        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 28. Geleneksel Çamköy Boğa Güreşi Festivali'nde sağlanan gelir, SMA Tip-2 hastası Linda Pekşen'in tedavisi için kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 19:37 Güncelleme: 04.08.2024 - 19:37
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        Aydın'da boğa güreşlerinden sağlanan gelir SMA hastası Linda'nın tedavisinde kullanılacak
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 28. Geleneksel Çamköy Boğa Güreşi Festivali'nde sağlanan gelir, SMA Tip-2 hastası Linda Pekşen'in tedavisi için kullanılacak.

        Çamköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve 54 çift boğanın boy gösterdiği festivali 5 bine yakın kişi izledi.

        Güreş biletlerinden elde edilen gelir 1 yaşındaki SMA Tip-2 hastası Linda'nın tedavisi için kullanılacak.

        Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, gazetecilere, geleneksel olarak düzenledikleri festivalin bu yıl ayrı özelliğinin bulunduğunu söyledi.

        Güreşlerin tüm gelirini Linda'nın tedavisi için harcamak istediklerini dile getiren Zencirci, "Festivali bu yıl Linda'nın yararına yapıyoruz. Güreşimize gayet güzel katılım oldu. İnşallah önümüzdeki senelerde de Allah'ımız festivalin yapılmasını nasip eder. Allah'ımızdan Linda'ya acil şifalar diliyoruz." dedi.

        Güreşlerin komite başkanı Gürkan Bacaksız da 54 çift boğanın Linda için güreştiğini belirtti.

        SMA hastası Linda'nın babası Ahmet Pekşen de Linda'ya 9 aylıkken SMA teşhisi konulduğunu ve Ankara Valiliği onayıyla kampanya yürüttüklerini anlattı.

        Kampanyayla gerekli paranın 3'te 1'ini sağladıklarını ve festivaldeki geliri de tedaviye aktaracaklarına işaret eden Pekşen, Belediye Başkanı Zencirci'ye ve festivale katılanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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