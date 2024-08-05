Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Ortaklar Genç Ofis'te yaz eğitimleri sürüyor

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te yaz eğitimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortaklar Genç Ofis'te yaz eğitimleri sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te yaz eğitimleri devam ediyor.

        Öğrenciler merkezde resim, halk oyunları, keman, piyano, etkili ve hızlı okuma ile zeka oyunları eğitimlerine katılıyor.

        Germencik Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın, öğrencilerin kurslara ilgi gösterdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        İstanbul'da vale cinayeti
        İstanbul'da vale cinayeti
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı

        Benzer Haberler

        Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde yaklaşık bin yıllık 47 mezar bulundu
        Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde yaklaşık bin yıllık 47 mezar bulundu
        Aydın'da boğa güreşlerinden sağlanan gelir SMA hastası Linda'nın tedavisind...
        Aydın'da boğa güreşlerinden sağlanan gelir SMA hastası Linda'nın tedavisind...
        Nazilli'den ayrılan Ekrem Silifke'ye gitti
        Nazilli'den ayrılan Ekrem Silifke'ye gitti
        Aydın'da Heniyye suikastı protesto edildi
        Aydın'da Heniyye suikastı protesto edildi
        İncirliova Belediye Başkanı Kaya'ya bıçakla saldırmak isteyen kişi gözaltın...
        İncirliova Belediye Başkanı Kaya'ya bıçakla saldırmak isteyen kişi gözaltın...
        Efeler 09'dan kanat takviyeleri
        Efeler 09'dan kanat takviyeleri