Ortaklar Genç Ofis'te yaz eğitimleri sürüyor

Germencik Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın, öğrencilerin kurslara ilgi gösterdiğini ifade etti.

Öğrenciler merkezde resim, halk oyunları, keman, piyano, etkili ve hızlı okuma ile zeka oyunları eğitimlerine katılıyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te yaz eğitimleri devam ediyor.

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