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        Aydın'da otomobilde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:42
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        Aydın'da otomobilde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Buharkent ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        A.Ç'nin (64) kullandığı 48 M 0219 plakalı otomobilde, Gündoğan Mahallesi Hacıbalderesi mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

        Dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park etti. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çalışmalara 2 yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

        Ormanlık alandaki yangın, kontrol altına alındı.

        Otomobildeki yangın söndürüldü, alevler nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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