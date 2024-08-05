Aydın'da otomobilde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park etti. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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