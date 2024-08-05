Aydın'da polisten kaçan şüpheli çatıdan düşerek yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde polisten kaçarken evin çatısından düşen şüpheli yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde polisten kaçarken evin çatısından düşen şüpheli yaralandı.
M.B. Orta Mahallesi 220 Sokak'ta devriye görevini yapan polisleri görünce kaçmaya başladı.
Bu sırada çıktığı tek katlı evin çatısında beton zemine düşen şüpheli yaralandı.
Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen şüpheli, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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