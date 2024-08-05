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        Aydın'da polisten kaçan şüpheli çatıdan düşerek yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde polisten kaçarken evin çatısından düşen şüpheli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:00 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:00
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        Aydın'da polisten kaçan şüpheli çatıdan düşerek yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde polisten kaçarken evin çatısından düşen şüpheli yaralandı.

        M.B. Orta Mahallesi 220 Sokak'ta devriye görevini yapan polisleri görünce kaçmaya başladı.

        Bu sırada çıktığı tek katlı evin çatısında beton zemine düşen şüpheli yaralandı.

        Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen şüpheli, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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