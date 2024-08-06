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        Aydın'daki trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi hastanede öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:39
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        Aydın'daki trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi hastanede öldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Söke-Kuşadası kara yolunda 23 Temmuz'daki trafik kazasında yaralanan Ayyüce Naz Polat, tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Lise öğrencisi Polat'ın Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Kulübünün kız futbol takımı oyuncusu olduğu öğrenildi.

        Söke-Kuşadası kara yolunda, 23 Temmuz'da B.G. yönetimindeki 35 AIK 623 plakalı otomobil, Granta mevkisinde kontrolünü kaybedip karşı şeride geçerek Engin Efe İşbilen'in kullandığı 09 JH 969 plakalı otomobille çarpışmıştı.

        Sürücüler ile araçlarda yaralanan E.İ, G.İ, S.E, S.K. ve Ayyüce Naz Polat hastaneye kaldırılmış, sürücü İşbilen hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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