GÜNCELLEME - Aydın'daki trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi hastanede öldü

Sürücüler ile araçlarda yaralanan E.İ, G.İ, S.E, S.K. ve Ayyüce Naz Polat hastaneye kaldırılmış, sürücü İşbilen hayatını kaybetmişti.

İncirliova Spor Lisesi öğrencisi Polat'ın Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Kulübünün kız futbol takımı oyuncusu olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.