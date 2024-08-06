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        Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:11
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        Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda gece saatlerinde C.Ç, G.Ç. ve C.İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda C.İ. tabancayla yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.

        C.Ç. ve G.Ç. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ç. tutuklandı, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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