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        Aydın'da devrilen traktördeki çift öldü, çocukları yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde, devrilen traktördeki çift hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:12
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        Aydın'da devrilen traktördeki çift öldü, çocukları yaralandı
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde, devrilen traktördeki çift hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.

        Bülent Ölmez (50) idaresindeki plakasız traktör Başçayır Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Bülent Ölmez'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        Kazada traktörün altında kalan sürücü Bülent Ölmez ve eşi Selma Ölmez (49) hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Beyza Ölmez (16) ve Mustafa Ölmez (21) ise yaralandı.

        Yaralılar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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