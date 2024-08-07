Aydın'da devrilen traktördeki çift öldü, çocukları yaralandı

Kazada traktörün altında kalan sürücü Bülent Ölmez ve eşi Selma Ölmez (49) hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Beyza Ölmez (16) ve Mustafa Ölmez (21) ise yaralandı.

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