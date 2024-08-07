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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

        Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:39 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:39
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
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        Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

        Yapılan aramalarda 114 gram sentetik uyuşturucu, 53 gram eroin, 62 sentetik hap, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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