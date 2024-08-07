Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda 114 gram sentetik uyuşturucu, 53 gram eroin, 62 sentetik hap, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

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