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        GÜNCELLEME - Aydın Germencik'te zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:35 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:35
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        GÜNCELLEME - Aydın Germencik'te zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        Bölgeye çevre illerden de ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına jandarma ve emniyete ait TOMA'lar ve vatandaşlar da destek veriyor.

        Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesine rağmen yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayıldı.

        Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi.

        İş yerlerinde dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

        Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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