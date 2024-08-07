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        Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

        Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 19:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:57
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        Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
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        Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisindeki dün zeytinlik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.

        Arazinin dağlık ve sarp olması nedeniyle güçlük yaşayan kara ekipleri, bazı noktalarda iş makineleriyle yol açtı.

        Yangının söndürülmesi için bölgede çalışmalar sürüyor.

        Germencik ilçesinde dün çıkan yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayılmıştı. Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edilmiş, dumandan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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