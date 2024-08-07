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        Aydın'da yangında zarar gören zeytinlik ve ormanlık alan havadan görüntülendi

        Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören alan, havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 19:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:57
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        Aydın'da yangında zarar gören zeytinlik ve ormanlık alan havadan görüntülendi
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        Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören alan, havadan görüntülendi.

        Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisinde dün başlayan ve bugün kontrol altına alınan yangınla ilgili söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangında 140 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

        Germencik ilçesinde dün çıkan yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayılmıştı. Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edilmiş, dumandan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edilmişti. Yangın müdahale sonucu kontrol altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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