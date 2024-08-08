Söke'de pamuk hasadı başladı

Oda başkanı Tanyeri, gazetecilere bir kilogram kütlü pamuğu 34 liraya mal ettiklerini ifade ederek, 5 lira prim desteği beklediklerini söyledi.

İlk hasatta elde edilen 300 kilogram pamuk, çırçır işletme fabrikasına götürüldü. Burada pamuğun kilosu, sembolik olarak 250 liradan satıldı.

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