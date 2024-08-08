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        Söke'de pamuk hasadı başladı

        Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesinde hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:24
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        Söke'de pamuk hasadı başladı
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        Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesinde hasat başladı.

        Doğanbey Mahallesi'nde üretici Ali Karasu'nun 2 dönümlük tarlasındaki ilk hasada Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri de katıldı.

        İlk hasatta elde edilen 300 kilogram pamuk, çırçır işletme fabrikasına götürüldü. Burada pamuğun kilosu, sembolik olarak 250 liradan satıldı.

        Oda başkanı Tanyeri, gazetecilere bir kilogram kütlü pamuğu 34 liraya mal ettiklerini ifade ederek, 5 lira prim desteği beklediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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