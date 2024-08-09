Aydın merkezli yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

Aydın merkezli 13 ilde yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Antalya, Niğde, İstanbul, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, Yalova, Ankara, Adana, Zonguldak ve Amasya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "yasa dışı bahis" ve "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlarını örgütlü olarak işlediği gerekçesiyle 35 şüpheli gözaltına alındı.