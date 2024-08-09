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        Nazilli'de firari hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:52 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:52
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        Nazilli'de firari hükümlü yakalandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Konutta silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.K. (28) Bozyurt Mahallesi'nde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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