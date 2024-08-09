Aydın'da UMKE Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Aydın'ın Efeler ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünce Atatürk Kent Meydanı'na stantlar kuruldu.
Görevliler, UMKE hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca arama kurtarma ekipmanları, yangın arazi araçları ve seyyar hastaneler tanıtıldı.
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