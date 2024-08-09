Aydın merkezli yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Operasyonda "yasa dışı bahis" ve "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlarını örgütlü olarak işledikleri gerekçesiyle 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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