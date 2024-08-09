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        Aydın merkezli yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

        Aydın merkezli 13 ilde yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:34
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        Aydın merkezli yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
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        Aydın merkezli 13 ilde yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerden 3'ü savcılık kararı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Operasyon

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Antalya, Niğde, İstanbul, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, Yalova, Ankara, Adana, Zonguldak ve Amasya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        Operasyonda "yasa dışı bahis" ve "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlarını örgütlü olarak işledikleri gerekçesiyle 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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