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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:34
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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Hasan Usta idaresindeki 35 AE 5978 plakalı otomobil, Uslu Sitesi Kavşağı'nda U.K. idaresindeki 20 ALC 544 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil refüje çıktı.

        Kazada Usta ve aracındaki 4 yolcu ile diğer otomobildeki sürücü ve 3 yolcu yaralandı.

        Yaralılar Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Usta hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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