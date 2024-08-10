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        AK Parti heyeti Söke'de yangında zarar gören bölgeyi inceledi

        Aydın'da AK Parti heyeti, Söke'deki yangında zarar gören bölgede inceleme yaptı, vatandaşları dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:10 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:10
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        AK Parti heyeti Söke'de yangında zarar gören bölgeyi inceledi
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        Aydın'da AK Parti heyeti, Söke'deki yangında zarar gören bölgede inceleme yaptı, vatandaşları dinledi.

        Argavlı Mahallesi'ni ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti Söke İlçe Başkanı Süleyman Yılmaz ve AK Parti'li ilçe belediye meclis üyeleri, yangının zarar verdiği bölgeyi inceledi.

        Daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelen heyet, talepleri dinledi.

        Milletvekili Savaş, yaraları sarmak için geldiklerini ifade ederek, hasar tespit çalışmalarının hızlanacağını, vatandaşların taleplerinin karşılanacağını söyledi.

        Germencik ilçesinde 7 Ağustos'ta çıkan yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayılmış, Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edilmiş, dumandan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edilmişti. Yangın 8 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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