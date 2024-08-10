AK Parti heyeti Söke'de yangında zarar gören bölgeyi inceledi

Milletvekili Savaş, yaraları sarmak için geldiklerini ifade ederek, hasar tespit çalışmalarının hızlanacağını, vatandaşların taleplerinin karşılanacağını söyledi.

Daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelen heyet, talepleri dinledi.

Argavlı Mahallesi'ni ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti Söke İlçe Başkanı Süleyman Yılmaz ve AK Parti'li ilçe belediye meclis üyeleri, yangının zarar verdiği bölgeyi inceledi.

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