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        Aydın'da refüje çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 00:45 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:45
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        Aydın'da refüje çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Denizli'den Aydın istikametine seyreden S.A'nın kullandığı 34 KV 6496 plakalı otomobil, Dallıca Mahallesi'nde refüje çarpıp takla attı.

        Kazada, otomobilde bulunan B.O. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        B.O, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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