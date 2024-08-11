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        AK Partili Savaş ve Tuncer, Söke'de incelemelerde bulundu

        AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer Söke ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 09:30 Güncelleme: 11.08.2024 - 09:30
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        AK Partili Savaş ve Tuncer, Söke'de incelemelerde bulundu
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        AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer Söke ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

        Savaş ve Tuncer, ilçede geçen hafta çıkan yangında zarar gören bölgede inceleme yaptı.

        Daha sonra Söke Ovası Sulama Birliği'ni ziyaret eden Savaş ve Tuncer, çiftçilerin talep ve sorunlarını dinledi.

        Mustafa Savaş, burada yaptığı konuşmada, Dalaman Çayından tünelle Kemer Barajı'na su getirip, Aydın ve Söke ovalarındaki sulama sorununa çözüm bulmak istediklerini belirtti.

        Söz konusu projenin bölgenin tarımı için hayati bir öneme sahip olduğunu ifade eden Savaş, şunları kaydetti:

        "İnşallah önümüzdeki dönemde projeyi hayata geçireceğiz. Hem Söke Ovası hem de Aydın Ovası için bir kurtuluş olacak. Pamuk, bölgemiz ve ülkemiz için stratejik ve çok kıymetli bir ürün. Bu nedenle bu projeyi çok önemsiyorum. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte projenin takipçisiyiz. Bakanımız da bu projeyi yakından takip ediyor. Bu süreçte emeği geçen Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüze ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize ve üreticilerimize de sabırları için teşekkür ediyorum. Bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Dualarımız, emeğimizin karşılığını almamız yönünde."

        AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer de Dalaman Çayı'nın Kemer Barajına bağlanması projesinin önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri de sulama konusunda gösterdiği çaba ve emeği için Savaş'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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