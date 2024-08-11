Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Selahattin Çelen (75) idaresindeki traktör, Güneyyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Çelen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.