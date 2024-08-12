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        Aydın'da cıvadan zehirlendiği değerlendirilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, muskadan dökülen cıvadan zehirlendiği değerlendirilen 1'i çocuk 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:41
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        Aydın'da cıvadan zehirlendiği değerlendirilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, muskadan dökülen cıvadan zehirlendiği değerlendirilen 1'i çocuk 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi'nde yaşayan S.B. (14), boynundaki muskayı açmaya çalıştı. Bu sırada muskanın içindeki cıva, çocuğun üzerine döküldü.

        S.B. ile ona yardım etmek isteyen annesi P.B. ve M.K. bir süre sonra rahatsızlandı. Haber verilmesiyle eve sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Cıvayla temas eden 3 kişi, özel kıyafetli sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri evde özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı.

        Cıvadan zehirlendiği değerlendirilen 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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