Aydın'da cıvadan zehirlendiği değerlendirilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, muskadan dökülen cıvadan zehirlendiği değerlendirilen 1'i çocuk 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, muskadan dökülen cıvadan zehirlendiği değerlendirilen 1'i çocuk 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi'nde yaşayan S.B. (14), boynundaki muskayı açmaya çalıştı. Bu sırada muskanın içindeki cıva, çocuğun üzerine döküldü.
S.B. ile ona yardım etmek isteyen annesi P.B. ve M.K. bir süre sonra rahatsızlandı. Haber verilmesiyle eve sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Cıvayla temas eden 3 kişi, özel kıyafetli sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri evde özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı.
Cıvadan zehirlendiği değerlendirilen 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
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