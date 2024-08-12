Aydın'da trafik levhası direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Buharkent ilçesinde trafik levhası direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 12.08.2024 - 12:12 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:12
Aydın'ın Buharkent ilçesinde trafik levhası direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Denizli'den Aydın yönüne ilerleyen Ali Olgun (21) yönetimindeki 09 ANM 245 plakalı motosiklet, Savcıllı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki levha direğine çarptı.
Yaralanan Olgun, ambulansla kaldırıldığı Buharkent Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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