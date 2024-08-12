Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da trafik levhası direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde trafik levhası direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:12 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da trafik levhası direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde trafik levhası direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Denizli'den Aydın yönüne ilerleyen Ali Olgun (21) yönetimindeki 09 ANM 245 plakalı motosiklet, Savcıllı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki levha direğine çarptı.

        Yaralanan Olgun, ambulansla kaldırıldığı Buharkent Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Kıyafeti olay oldu
        Kıyafeti olay oldu
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Aydın'da cıvadan zehirlendiği değerlendirilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
        Aydın'da cıvadan zehirlendiği değerlendirilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Nazillispor defansa Nicolo Avellino'yu aldı
        Nazillispor defansa Nicolo Avellino'yu aldı
        Kuşadasıspor'da yeniden Ataman dönemi
        Kuşadasıspor'da yeniden Ataman dönemi
        Kuşadasıspor yeniden Ataman dönemi
        Kuşadasıspor yeniden Ataman dönemi
        AK Partili Savaş ve Tuncer, Söke'de incelemelerde bulundu
        AK Partili Savaş ve Tuncer, Söke'de incelemelerde bulundu