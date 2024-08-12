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        Aydın Nazilli'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 21:45 Güncelleme: 12.08.2024 - 21:45
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        Aydın Nazilli'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Beyerli Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz, 5 su tankeri ve yer ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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