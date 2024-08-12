Aydın Nazilli'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Beyerli Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz, 5 su tankeri ve yer ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.
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