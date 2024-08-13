Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, H.G'nin kullandığı 09 AHB 821 plakalı otomobil, Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

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