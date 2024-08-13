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        Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobildeki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:03
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        Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobildeki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, H.G'nin kullandığı 09 AHB 821 plakalı otomobil, Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

        Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan H.G. ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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