Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobildeki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobildeki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.G'nin kullandığı 09 AHB 821 plakalı otomobil, Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan H.G. ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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