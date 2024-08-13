Aydın'da yolcu otobüsü ile kepçe çarpıştı, 9 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsüyle kepçenin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsüyle kepçenin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye, Milas yönüne ilerleyen S.S. (40) yönetimindeki 35 BAA 137 plakalı yolcu otobüsü, Gölbent Mahallesinde, aynı yönde ilerleyen U.T. (39) kontrolündeki kepçeyle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otobüsteki 6 yolcu ve muavin N.B. (25) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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