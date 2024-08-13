Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aydın'da yaşlılarla buluştu

Ziyaretin ardından Bakanlığa bağlı kurumları da ziyaret eden Göktaş, kurum yetkilileriyle toplantı yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'da Aymelek Derneğini ziyaret etti.

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