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        GÜNCELLEME - Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:03
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        GÜNCELLEME - Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Hamit Görgülü'nün kullandığı 09 AHB 821 plakalı otomobil, Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

        Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgülü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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