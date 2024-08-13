GÜNCELLEME - Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hamit Görgülü'nün kullandığı 09 AHB 821 plakalı otomobil, Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgülü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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