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        Tariş İncir Birliği, kuru incir fiyatını belirledi

        Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, A-4 kalite kuru inciri 170 liradan alacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 19:32 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:32
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        Tariş İncir Birliği, kuru incir fiyatını belirledi
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        Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, A-4 kalite kuru inciri 170 liradan alacaklarını bildirdi.

        Kacar, AA muhabirine, bugün yapılan toplantıda yönetim kurullarının kuru incir fiyatlarını belirlediğini kaydetti.

        Geçen yıl A-4 kalite kuru inciri 92 liradan aldıklarını aktaran Bircan, "Bu sene A-4 kalite için açıkladığımız rakam 170 lira. Ortaklarımızı mağdur etmeyecek, enflasyona ezdirmeyecek şekilde bir fiyat belirledik. İnşallah iyi bir sezon olur." dedi.

        Bu sene geçen yıla göre rekolte artışı beklediklerini dile getiren Kacar, fiyatların yukarı çıkması durumunda ortakları lehine yeni bir fiyat düzenlemesi yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

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