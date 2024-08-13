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        Aydın'da polis ekipleri motosiklet sürücülerine kask dağıttı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri, farkındalık oluşması amacıyla kasksız motosiklet sürücülerine kask dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 19:47 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:47
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        Aydın'da polis ekipleri motosiklet sürücülerine kask dağıttı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri, farkındalık oluşması amacıyla kasksız motosiklet sürücülerine kask dağıttı.

        Nazilli Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından, Belediye Meydanı'nda motosikletlilere yönelik kask kontrolü yapıldı.

        Durdurulan kasksız motosiklet sürücülerine ceza yerine, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım tarafından kask verildi.

        Ekipler, ayrıca kaskı olmayan sürücüleri bilgilendirerek broşür dağıttı.

        İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım, motosiklet kullanırken kaskın hayati önem taşıdığını belirtti.

        Nazilli'de her 10 trafik kazasından 8'inin motosiklet kaynaklı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Motosiklet, araba gibi değil. Özellikle kask olası bir kazada kafa yaralanmalarının önüne geçiyor. Biz de bir farkındalık oluşturmak istedik. Bunun için motosiklet sürücülerimize ceza yerine kask dağıttık. Ancak bundan sonra kurallara uymayan sürücülere cezaları yazılacak." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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