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        Aydın'da motosiklet kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 00:29 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:29
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        Aydın'da motosiklet kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, H.T.K. idaresindeki 09 ALC 119 plakalı motosiklet, Yenicami Mahallesi’nde M.K. idaresindeki 09 AHP 338 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile 09 AHP 338 plakalı motosiklette bulunan Ç.D. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ç.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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