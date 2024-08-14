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        Aydın'da jandarma ekipleri, incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkları önlemek amacıyla uygulama yaptı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlemesine yönelik uygulama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 01:30 Güncelleme: 14.08.2024 - 01:30
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        Aydın'da jandarma ekipleri, incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkları önlemek amacıyla uygulama yaptı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlemesine yönelik uygulama yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT ve asayiş timleri ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde gözetleme, denetim ve kontrollerde bulundu.

        İncir üreticilerinden Serdar Becerik, AA muhabirine, askerlerin bahçeleri, gece gündüz koruduğunu belirterek, onlara dua etti.

        Mursallı Mahallesi Muhtarı Ali Demir ise jandarmanın kendilerine her zaman yardımcı olduğunu ifade ederek, "Jandarma 3-4 yıldır bu denetimi gerçekleştiriyor. Bu incir sezonunda da bizi yalnız bırakmıyorlar. Denetimlerle inşallah hırsızlıklar engellenir, üreticimiz de rahat nefes alır." dedi.

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